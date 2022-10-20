Из-за войны в Украине гибнут дельфины

Главное: Дельфины гибнут во время войны в Украине. Жертвами стали десятки животных.

Детали: Во время войны в Украине гибнут даже дельфины. Как рассказал руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, с 24 февраля жертвами стали уже 95 животных.

Однако, как уточняется, трупов намного больше.

Сообщается, что они погибли на побережье Черного моря из-за массового применения сонаров (гидролокаторов) на кораблях Вооруженных сил России, которые повреждают органы слуха дельфинов, и это приводит к их смерти.

Сейчас ведется расследование по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Информируется, что с шести трупов специалисты отобрали образцы, которые направлены в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ о причинах смерти этих животных.

Резюмируется, что соответствующие документы направлены в Румынию, Болгарию и Турцию, где также зафиксированы факты гибели дельфинов.

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