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Новости > Европа ударит по Ирану новыми санкциями из-за передачи России оружия

Европа ударит по Ирану новыми санкциями из-за передачи России оружия

Александр Панько
19.10.22 13:59
86
Европа ударит по Ирану новыми санкциями из-за передачи России оружия

Главное: ЕС готовит новые санкции против Ирана. Решение принято на фоне использования Россией иранских дронов для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине.

Детали: Европейский Союз планирует наложить новые санкции на иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной такого решения стало использование армией РФ иранских беспилотников для нанесения ударов по гражданским целям в Украине, а также информация о передаче Москве иранских высокоточных ракет.

По данным американской разведки, Тегеран также отправлял инструкторов в оккупированный Крым для обучения управлению дронами.

Как заявили официальные лица и дипломаты, новый раунд санкций коснется пяти иранских физических и трех юридических лиц. Новые меры будут добавлены к санкциям, уже согласованным в понедельник, 17 октября, против иранской «полиции нравов» за жестокое преследование и убийства протестующих против правительства.

«Дипломаты из стран ЕС могут согласовать детали нового пакета уже в среду, в преддверии предстоящего саммита Европейского совета», — пишет Politico.

В тему: Иран заявил о желании помириться с Украиной.

Тэги: Евросоюз, Иран, Россия, санкции, вооружение, война в Украине

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