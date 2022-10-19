Европа ударит по Ирану новыми санкциями из-за передачи России оружия

Главное: ЕС готовит новые санкции против Ирана. Решение принято на фоне использования Россией иранских дронов для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине.

Детали: Европейский Союз планирует наложить новые санкции на иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной такого решения стало использование армией РФ иранских беспилотников для нанесения ударов по гражданским целям в Украине, а также информация о передаче Москве иранских высокоточных ракет.

По данным американской разведки, Тегеран также отправлял инструкторов в оккупированный Крым для обучения управлению дронами.

Как заявили официальные лица и дипломаты, новый раунд санкций коснется пяти иранских физических и трех юридических лиц. Новые меры будут добавлены к санкциям, уже согласованным в понедельник, 17 октября, против иранской «полиции нравов» за жестокое преследование и убийства протестующих против правительства.

«Дипломаты из стран ЕС могут согласовать детали нового пакета уже в среду, в преддверии предстоящего саммита Европейского совета», — пишет Politico.

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