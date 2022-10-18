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Новости > Названо количество российских военных, которые «застряли» в Херсоне

Названо количество российских военных, которые «застряли» в Херсоне

Александр Панько
18.10.22 16:56
196
Названо количество российских военных, которые «застряли» в Херсоне

Главное: От 20 до 25 тысяч российских военных на данный момент находятся в Херсоне. Они напуганы и имеют большие проблемы с доставкой оружия, горючего и продуктов, сообщила глава городской военной администрации Галина Луговая.

Детали: Во временно захваченном Херсоне, по разным данным, находятся от 20 до 25 тысяч российских военных. Военные РФ в Херсоне психологически разрушены, рассказала глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в комментарии для проекта «Радио Свобода» под названием «Новости Приазовья».

Чиновница отметила, что у противника есть большие проблемы с доставкой в город оружия, затруднения с обеспечением горючим и продуктами.

«В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разрушены, скажем так...», — отметила глава городской военной администрации.

Луговая добавила, что коллаборанты спят в бронежилетах и активно вывозят все, что нажито «непосильным» трудом, в сторону оккупированного Россией Крыма.

«Коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом — мебель со своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма, едут туда», — поделилась она.

В тему: Британцы сообщили сенсационную новость по Херсону.

Тэги: общество, Херсон, военные, новости Украины, война в Украине

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