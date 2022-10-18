За полтора дня в Украине сбили 51 иранский дрон

Главное: С начала недели ВСУ сбили 51 иранский дрон-камикадзе. Также ВСУ сбили 10 крылатых ракет, а сегодня на юге также сбили российский штурмовик Су-25.

Детали: В течение понедельника и вторника украинские защитники сбили 51 беспилотник Shahed-136, 10 крылатых ракет и штурмовик Су-25, которыми РФ атаковала Украину. Об этом на брифинге во вторник, 18 октября, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«По состоянию на сейчас уже сбит 51 беспилотный летательный аппарат Shahed-136 и 10 крылатых ракет. Кроме того, сегодня имеем еще сбитый штурмовик Су-25», — сказал Игнат, уточнив, что это результаты за 17-18 октября.

Он добавил, что, по информации воздушного командования Юг, по состоянию на вторник сбито уже 100 иранских БПЛА, в частности 96 Shahed-136 и 4 Mohajer-6.

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