Две страны отказались от участия в «Евровидении-2023»

Главное: Из-за высоких взносов уже две страны отказались от участия в песенном конкурсе «Евровидение». Это Черногория и Северная Македония.

Детали: Черногория и Северная Македония не будут участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2023», который состоится в мае следующего года в Ливерпуле. Об этом сообщает BBC.

Причиной тому стала высокая стоимость участия в конкурсе, но сумма варьируется в зависимости от размера страны. По информации BBC после дисквалификации России из-за нападения на Украину взнос для некоторых стран увеличился.

«Помимо значительных расходов на регистрационные взносы, а также расходов на пребывание в Великобритании — мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому мы решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов», — заявила общественная вещательная компания Черногории RTCG.

Что касается Северной Македонии, то общественный вещатель заявил, что отказ от участия в Евровидении-2023 продиктован «увеличением регистрационного взноса и энергетическим кризисом в стране».

Организаторы песенного конкурса — EBU — заявили, что они стремятся сделать стоимость участия в конкурсе как можно более доступной", а их взносы рассчитываются в зависимости от количества стран-участниц.

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