МИД Украины назвал Иран соучастником российской агрессии

Главное: МИД Украины обвинил Иран в соучастии в терактах на территории нашей страны. Только за последнюю неделю РФ нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по Украине.

Детали: Поставки боевых беспилотников России для ударов по Украине сделали Иран соучастником военных преступлений и терактов. Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что только за последнюю неделю РФ нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в украинских городах. В результате погибли и ранены десятки человек, в том числе дети. Также повреждена треть энергетической инфраструктуры Украины и два дипломатических учреждения в Киеве.

«Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», — сказано в заявлении.

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