В ООН рассказали о жертвах войны в Украине среди мирного населения

Главное: Жертвами войны в Украине становятся мирные жители. По данным ООН – более 6,3 тысяч человек.

Детали: Война в Украине продолжается. Гибнут мирные люди.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приводит актуальные данные.

Отмечается, что погибли как минимум 6 306 гражданских, а 9 602 человека получили различные ранения.

Уточняется: «Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранений было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары».

Информируется, что погибли 2 454 мужчины, 1 688 женщин, 197 мальчиков и 164 девочки.

Пол 36 детей и 1 767 взрослых пока не удалось установить.

Также стало известно, что среди 9 602 раненых 283 мальчика и 201 девочка, а также 239 детей, пол которых пока не удалось установить.

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