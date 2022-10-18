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Новости > В ООН рассказали о жертвах войны в Украине среди мирного населения

В ООН рассказали о жертвах войны в Украине среди мирного населения

Александр Панько
18.10.22 12:13
109
В ООН рассказали о жертвах войны в Украине среди мирного населения

Главное: Жертвами войны в Украине становятся мирные жители. По данным ООН – более 6,3 тысяч человек.

Детали: Война в Украине продолжается. Гибнут мирные люди.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приводит актуальные данные.

Отмечается, что погибли как минимум 6 306 гражданских, а 9 602 человека получили различные ранения.

Уточняется: «Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранений было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары».

Информируется, что погибли 2 454 мужчины, 1 688 женщин, 197 мальчиков и 164 девочки.

Пол 36 детей и 1 767 взрослых пока не удалось установить.

Также стало известно, что среди 9 602 раненых 283 мальчика и 201 девочка, а также 239 детей, пол которых пока не удалось установить.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 850 солдат.

Тэги: общество, ООН, война, новости Украины

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