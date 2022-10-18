Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию

Главное: Вручена Букеровская премия 2022-го года. Ее получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака.

Детали: 47-летний писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию 2022-го года. За роман «Семь лун Маали Алмейды».

Известно, что в книге повествуется о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил.

По сюжету истории у ее героя есть лишь семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые потрясут Шри-Ланку.

Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.

Справка:

Букеровская премия это одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969-го года.

До 2014-го года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества, но теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом. Главное условие заключается в том, что роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

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