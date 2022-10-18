В ОП озвучили сроки возможной повторной атаки на Киев со стороны Беларуси

Главное: Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска снова могут атаковать украинскую столицу к Новому году. По его словам, вероятность повторного нападения — 50/50.

Детали: Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты снова могут атаковать украинскую столицу к Новому году. Об этом стало известно из его комментария, который он дал в разговоре с блогером Марком Фейгиным.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может сновать решиться на новое наступление на Киев, однако произойти это может ближе к Новому году, так как в Беларуси нет готовой ударной группировки. Он отметил, что сейчас эта группировка создается и при определенных условиях может атаковать Киев.

Арестович заявил, что столицу оккупанты захватить не смогут, но создадут определенные проблемы Вооруженным Силам Украины, вероятность повторного нападения — 50/50.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Беларусь получит ответ в случае нового вторжения в Украину с ее территории. По его словам, Украина понимает, что российский диктатор Владимир Путин постоянно давит на Александра Лукашенко, чтобы тот начал агрессию со стороны Беларуси.

Он отметил, что вторжение Беларуси маловероятно, однако при подобном сценарии, она получит такой ответ, на который никто не рассчитывал.



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