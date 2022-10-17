В Джанкое прогремел мощный взрыв

Главное: Жители оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве. Мощный «хлопок» днем был слышен не только во всех районах города, но и в Джанкойском районе.

Детали: Жители временно оккупированного Джанкоя в Крыму сообщают о сильном взрыве, слышном во даже в районе, сообщило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, который был слышен во всех районах города и в Джанкойском районе. Ждем более подробной информации», — говорится в сообщении.

В тему: В Крыму «заминировали» все здания судов.