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Новости > Священники Волынской епархии УПЦ передали 10 тыс тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Священники Волынской епархии УПЦ передали 10 тыс тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Александра Кудрявцева
16.10.22 16:30
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Священники Волынской епархии УПЦ передали 10 тыс тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
Главное: Клирики Волынской епархии Украинской Православной Церкви доставили более 10 тонн помощи в Святогорскую лавру Донецкой области.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, также священники отвезли часть гуманитарной помощи в Изюм.
 
По благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила, благочинный Оконского округа протоиерей Иоанн Сонюк, настоятель Рождество-Богородичного храма села Комарово протоиерей Роман Кравчук и настоятель храма села Новоселкипротоиерей Николай Шкабура присоединились к сбору гуманитарной помощи и доставили более 10 тонн помощи (еду, овощи, консервацию, теплую одежду) в Святогорскую лавру.
 
По словам священников, сейчас в лавре находится более 700 человек. Насельники лавры доставят часть помощи в села, которые не могут получить помощь от волонтеров из-за близости боевых действий.
 
Как сообщалось ранее, в Одесской епархии УПЦ собрали 300 тысяч гривен, на которые приобрели строительные материалы для восстановления Святогорской лавры.
 
В тему: Священники УПЦ передали 21 тонну угля в Святогорскую лавру.

Тэги: УПЦ, Святогорская лавра

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