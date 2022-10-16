Священники Волынской епархии УПЦ передали 10 тыс тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Главное: Клирики Волынской епархии Украинской Православной Церкви доставили более 10 тонн помощи в Святогорскую лавру Донецкой области.

По благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила, благочинный Оконского округа протоиерей Иоанн Сонюк, настоятель Рождество-Богородичного храма села Комарово протоиерей Роман Кравчук и настоятель храма села Новоселкипротоиерей Николай Шкабура присоединились к сбору гуманитарной помощи и доставили более 10 тонн помощи (еду, овощи, консервацию, теплую одежду) в Святогорскую лавру.

По словам священников, сейчас в лавре находится более 700 человек. Насельники лавры доставят часть помощи в села, которые не могут получить помощь от волонтеров из-за близости боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Одесской епархии УПЦ собрали 300 тысяч гривен, на которые приобрели строительные материалы для восстановления Святогорской лавры.