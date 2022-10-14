В Киеве верующие УПЦ отметили престольный праздник Покровского монастыря

Главное: В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил торжества в Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили епископы Украинской Православной Церкви, духовенство монастыря и гости обители в сане.

За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Калисфения (Шамайло) с сестрами обители.

На сугубой ектении вознесли особые просьбы о защитниках Украины, чтобы Господь укрепил их в подвиге воинского служения. В особой молитве Предстоятель попросил у Бога, чтобы Он утешил наших воинов надеждой и верой, покрыл и сохранил их Своей благодатью на поле боя и возвратил домой здоровыми и невредимыми. Также была вознесена заупокойная молитва за погибшими защитниками Украины.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил заупокойную литию по умершим украинским воинам. Затем священнослужители и верующие во главе с Блаженнейшим прошли крестным ходом вокруг собора с молитвой к Богородице и помолились о здоровье защитников и защитниц Украины.

Блаженнейший владыка поздравил паству с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и благословил всех.

В тему: Митрополит УПЦ поздравил с Днем защитников и защитниц Украины.