Главное: Стартовал Римский кинофестиваль. Уже XVII-й по счету.

Детали: В Италии стартовал XVII-й Римский кинофестиваль. Он продлится до 23 октября.

Всего в нынешней программе 130 фильмов.

В основной конкурс попали картины «Красное, белое и вода» с Дженнифер Лоуренс и Raymond Ray с Итаном Хоуком и Юэном Макгрегором, которые считают фаворитами фестиваля.

При этом вне конкурса в Риме покажут последнюю работу Стивена Спилберга «Фабельманы», «Меню» с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой, а также «Амстердам» с Кристианом Бейлом, Марго Робби и Робертом Де Ниро.

Добавим, что кинофестиваль проводится в Auditorium Parco della Musica, специально построенный для этой цели Ренцо Пьяно. Также мероприятия проходят на двадцати других площадках, в том числе в Cinecittà и её Centro Sperimentale di Cinematografia, на площади Пьяцца дель Пополо, у фонтана Треви, в Доме Кино, Доме Писателей и Доме Джаза.

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