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Новости > В Кропивницком УПЦ передала помощь защитникам Украины

В Кропивницком УПЦ передала помощь защитникам Украины

Александра Кудрявцева
12.10.22 10:55
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В Кропивницком УПЦ передала помощь защитникам Украины
Главное: В Кропивницком храм Благовещения Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви передал помощь защитникам Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу храма, община продолжает молитвенно и материально поддерживать украинских воинов.
 
Духовенство помолившись с военными, передали им помощь в виде дождевиков, резиновых сапог, фонарей и продуктов питания для одного из подразделений ПВО ВСУ.
 
Как сообщалось ранее, в Кропивницком верующие Украинской Православной Церкви присоединились к сбору средств для украинских военных и провели благотворительный праздник для детей.
 
В тему: В Полтаве УПЦ передала гуманитарную помощь в психиатрическую больницу.
 

Тэги: гуманитарная помощь, Кропивницкий, ВСУ, УПЦ

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