В Кропивницком УПЦ передала помощь защитникам Украины

Главное: В Кропивницком храм Благовещения Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви передал помощь защитникам Украины.

Духовенство помолившись с военными, передали им помощь в виде дождевиков, резиновых сапог, фонарей и продуктов питания для одного из подразделений ПВО ВСУ.

Как сообщалось ранее, в Кропивницком верующие Украинской Православной Церкви присоединились к сбору средств для украинских военных и провели благотворительный праздник для детей.