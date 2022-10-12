Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 63 380 солдат

Главное: РФ потеряла в войне уже 63 380 солдат. Уничтожено 2 505 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ публикует данные о потерях россиян на среду, 12 октября.

Сообщается, что уже погибли 63 380 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 505 танков, 5 181 боевая бронированная машина, 1 507 артиллерийских систем, 355 реактивных систем залпового огня, 182 средства ПВО, 268 самолетов, 235 вертолетов, 1 129 БПЛА оперативно-тактического уровня, 315 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 927 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 136 единиц специальной техники.

Отмечается, что наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Резюмируется: «В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки».

В тему: ВСУ не имеют точных данных о запасах ракет у РФ.