В Ереване показали документальный фильм об Украине «Дорога невозврата»

В малом зале Дома кино в Ереване прошел показ фильма «Майдан» совместного производства ОО «Фактум» и студии «Версус» по инициативе «Алик Медиа». Документальный фильм «Дорога невозврата».

В переполненном зале присутствовали дипломаты, аккредитованные в Армении, и люди, просто интересующиеся новейшей историей Украины с 1990 по 2020 годы.

Перед показом выступил временный поверенный по делам Украины в Армении Сергей Кулик. «Для Украины Майдан — это не слова, а действие, реальные шаги к ценностям демократии, свободы и независимости».

Украинский дипломат упомянул одну из первых жертв Майдана Сергея Нигояна. «Я уверен, что он бы гордился этой ереванской премьерой».

После просмотра фильма присутствовавшие были приглашены на прием в фойе Дома кино, где были представлены фотографии, сделанные Гарсом Хачатуровым во время войны.

По инициативе и средства последнего была приглашена в Армению бандуристка Надя Левенко, которая своими инструментальными и вокальными выступлениями создала теплую украинскую атмосферу.

Смотрите репортаж радиостанции «Азатутюн» «Майдан. Фильм „Дорога невозврата“ об Украине».