Митрополит Арсений рассказал о чуде возле Святогорской лавры: по Донцу приплыла икона

Главное: В реке Северский Донец возле Свято-Успенской Святогорской лавры В реке Северский Донец возле Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ рыбаками была обнаружена икона преподобного Серафима Саровского, которая плыла по воде.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , чудо произошло в день 30-летия возвращения Святогорской иконы Божей Матери в монастырь после советского богоборческого периода.

«5 октября, когда отмечается 30-летие возвращения иконы Божей Матери „Святогорская“ в монастырь, икона — бумажная, литография со стеклом, приплыла по речке. Рыбаки ее выловили и принесли в лавру», — рассказал о чуде обретения иконы наместник обители митрополит Святогорский Арсений.