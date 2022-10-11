Митрополит Арсений рассказал о чуде возле Святогорской лавры: по Донцу приплыла икона

В Киеве слышны звуки стрельбы
В Киеве отменили веерные отключения электричества на 11 октября
Стало известно, сколько ракет сегодня сбила украинская ПВО
Во Львове и на Виннитчине снова прогремели взрывы
Путин опасается госпереворота, – The Sun
Генштаб ВСУ говорит, что Россия уже потеряла в войне более 63 тысяч солдат
Стало известно о жертвах ракетных ударов по Украине
Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой
Украину готовят к веерным отключениям электроэнергии
Путин и Медведев угрожают Украине повторением массированных ударов по инфраструктуре