УПЦ помогает украинским военнослужащим, переселенцам, больных и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благотворительный фонд «Фавор» в рамках миссии «Любовь побеждает» закупил и доставил в трапезную при Успенском соборе города Днепр картофель, свеклу, морковь, лук и помидоры для приготовления горячих обедов нуждающимся.

«Люди приходят не только за горячей едой, но и за тем, чтобы почувствовать себя кому-то нужными», — рассказывают волонтеры.

Также благодаря сотрудничеству БФ «Фавор» с волонтерами около 50 семей в Днепре получили адресную помощь.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента прихожане храма во имя Архистратига Божьего Михаила города Бобровица в очередной раз передали на передовую для воинов ВСУ гуманитарную помощь в составе продуктов питания, одеял, теплой одежды.

Активное участие в сборе данной помощи под руководством благочинного Бобровицкого округа протоиерея Николая Дорошко приняли епархиальные волонтеры и небезразличные предприниматели Бобровицы.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия клирики Владимирского храма Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский, а также клирик Михайловского храма села Лизогубовка священник Вячеслав Каюн передали 48 рюкзаков с гуманитарной помощью и школьными принадлежностями для учеников 1-4 классов Лизогубовского лицея.

В этот день священники передали продукты питания в волонтерский центр, который готовит горячие обеды для Защитников Украины.

Митрополит Онуфрий передал продуктовые наборы и средства гигиены приходам Изюмской епархии, которые находятся на деоккупированной территории. Священники Изюмской епархии передали данную гуманитарную помощь жителям сел Харьковской области, наиболее пострадавшим от военных действий.

Администрация и коллектив Харьковской городской детской поликлиники № 12 выразили благодарность митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Онуфрию за предоставленные заведенияю лекарственные средства, продукты питания и средства гигиены.

В Полтавской епархии руководитель епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон и настоятель храма святой блаженной Ксении при Полтавской детской городской клинической больнице протоиерей Вячеслав Кондратенко передали гуманитарную помощь больным деткам, которые проходят курс лечения в различных отделениях этого учреждения.

В Кировоградской епархии в рамках проведения благотворительной акции «Школьный портфелик» клирики епархии протоиерей Иоанн Шемедюк и иеромонах Савва Редько вручили десяти детям из семей переселенцев канцелярские принадлежности.