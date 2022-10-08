В Киево-Печерской лавре УПЦ до 16 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская»

Взорван Крымский мост. Есть информация, что за этим стоит СБУ
Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин
Украинцы получили Нобелевскую премию мира
Назначен новый глава НБУ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 61 680 солдат
Байден признал возможность ядерной войны
Зеленский призвал НАТО превентивно шандарахнуть по России
В Сеть слили видео реальных боев на херсонском направлении
Зимой украинцам придется сидеть без света по 6-8 часов
Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении и уволили. Он уже смылся из Украины