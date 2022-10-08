В Киево-Печерской лавре УПЦ до 16 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская»

Главное: В Киево-Печерской лавре открылась ежегодная международная православная выставка-ярмарка «Покровская».

Перед открытием ярмарки был совершен молебен, после чего архимандрит Лукиан пожелал присутствующим: «Да будет находиться над вами молитвенный покров Божией Матери, который всегда оберегает от всякого зла всех, кто с верой и благоговением приходит в Ее земной удел -Печерскую Лавру».

«Гости могут приобрести то, что производится в монастырских обителях УПЦ . В ассортименте церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, хлебобулочные изделия, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», — отмечают организаторы.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.