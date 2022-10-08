Священник УПЦ рассказал, как научиться прощать обиды

Главное: Врачом нашей раны — обиды — должен стать станет Сам Христос.

«Обида, да еще и давняя, — это рана души, причем рана гнойная. Обида, как и всякая рана, болит, и эта боль мешает нам полноценно жить. Каждый нормальный человек спешит расстаться с болью. Не берусь выписывать рецепты на все случаи, но посмотрим на проблему в другом разрезе — медицинском. Что делаем, когда сильно поранимся? Правильно — останавливаем кровотечение и обращаемся к врачу. Он дезинфицирует раненое место, если необходимо, зашивает рану, а после накладывает повязку. Если рану не беспокоить, периодически менять повязку и надлежащим образом обрабатывать, она вскоре начинает заживать», — сказал священник.

Отец Владимир считает, что такую последовательность можно применить и для исцеления душевной раны — обиды.

«Не надо надеяться, что обида пройдет сама собой. В дневниках святого праведного Иоанна, испытавшего в жизни не только человеческую славу, но и немало обид, нередко встречаем строки, где священник описывает, как будучи уязвлен очередной клеветой, он спешит в молитве к Богу с покаянием в своей гордости и неумении надлежащим образом принять обиду, а потом искренне молится за своего обидчика», — отметил священник УПЦ

Он привел слова из «Неизданного дневника» святого Иоанна Кронштадтского, который говорил: «Я осудил себя искренно в неприязни и просил Господа изменить мои чувства к нему (клеветнику) на приязненные и доброжелательные, что и дал Господь. Благодарю Господа, умирившего сердце мое, смущенное клеветой писак».

Протоиерей Владимир отметил, что врачом нашей раны — обиды — должен стать станет Сам Христос.

«Искреннее желание примирения и обретения внутреннего покоя способно остановить помысел о мести, а покаяние, соединенное со Святым Причащением, будет здесь духовной дезинфекцией и целебной повязкой. К этим средствам необходимо возвращаться вновь и вновь, пока боль от обиды не успокоится в сердце», — пояснил священник.