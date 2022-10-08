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Новости > На Сумщине при участии УПЦ передали гумпомощь пострадавшим от обстрелов

На Сумщине при участии УПЦ передали гумпомощь пострадавшим от обстрелов

Александра Кудрявцева
08.10.22 12:40
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На Сумщине при участии УПЦ передали гумпомощь пострадавшим от обстрелов
Главное: На Сумщине Украинская Православная Церковь раздала гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов и оккупации.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, помощь в виде продуктовых наборов предоставил Фонд Вадима Новинского и передал Синодальный отдел по благотворительности УПЦ.
 
По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия православные волонтеры раздали благотворительная помощь в Великописаревском, Белопольском, Краснопольском и Сумском районном благочиниях, а также в Сумах.
 
Гумпомощь распределили в первую очередь в тех благочиниях, которые находятся в зоне постоянных обстрелов. Кроме того, продукты передали в Сумскую духовную семинарию и благотворительную трапезную для бездомных при Ильинской общине УПЦ города Сумы.
 
«Сегодня очень много людей испытывают острую потребность в продуктах питания, в средствах гигиены. Поэтому мы постоянно расширяем объемы помощи тем, кто ежедневно выживает под обстрелом, и тем, кто был вынужден оставить свой дом, работу, привычную жизнь и стать беженцем», — рассказал директор Фонда Дмитрий Сергеев.
 
В тему: В Сумах митрополит УПЦ передал помощь защитникам Украины.
 

Тэги: Сумская область, гуманитарная помощь, УПЦ

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