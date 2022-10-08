На Сумщине при участии УПЦ передали гумпомощь пострадавшим от обстрелов

Главное: На Сумщине Украинская Православная Церковь раздала гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов и оккупации.

По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия православные волонтеры раздали благотворительная помощь в Великописаревском, Белопольском, Краснопольском и Сумском районном благочиниях, а также в Сумах.

Гумпомощь распределили в первую очередь в тех благочиниях, которые находятся в зоне постоянных обстрелов. Кроме того, продукты передали в Сумскую духовную семинарию и благотворительную трапезную для бездомных при Ильинской общине УПЦ города Сумы.

«Сегодня очень много людей испытывают острую потребность в продуктах питания, в средствах гигиены. Поэтому мы постоянно расширяем объемы помощи тем, кто ежедневно выживает под обстрелом, и тем, кто был вынужден оставить свой дом, работу, привычную жизнь и стать беженцем», — рассказал директор Фонда Дмитрий Сергеев.