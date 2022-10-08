В столице накануне освящения храма УПЦ замироточила икона

Главное: В столичном храме В столичном храме УПЦ в честь преподобного Сергия Радонежского (улица Уманская 14) накануне дня памяти замироточила икона святого.

«Священники прихода готовились к освящению Соборного храма. В нижнем храме в честь благоверного князя Александра Невского находилась украшенная икона преподобного Сергея с частицей святых мощей. Люди, прикладывавшиеся к иконе перед началом всенощной, чувствовали благоухание от иконы, а впоследствии, когда началось богослужение, увидели капли на лице и руках святого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда митрополит Львовский и Галицкий Филарет и настоятель храма протоиерей Ярослав Шовкеник открыли киот иконы, то храм сразу наполнился благоуханием, а на лике преподобного струйками стекала благоуханная жидкость, напоминавшая собой запах подобный мощам преподобного Сергея Радонежского, Иова Почаевского или Димитрия Солунского.

«Запах был стойкий и очень ароматный, он отличался от обычных запахов украшавших киот цвет. Верующие люди понимают и чувствуют этот запах, он не обычен, потому что кроме запаха еще несет с собой определенную благодать. Так ощущалось и в храме. Люди пребывали в духовной радости чувствуя эту благодать», — рассказали в пресс-службе.

Архиерей и настоятель храма на ощупь почувствовали, что жидкость была масляная и после прикосновения к ней всю службу чувствовалось благоухание вокруг.

Также в пресс-службе добавили, что во время полиелея стручком для помазания была снята одна капля и разведена в сосуде для помазания верующих.

«Милостью Божией, накануне освящения храма преподобный Сергий явил чудо через которое показал свое присутствие среди нас. Преподобный отец наш Сергей, моли Бога о прекращении войны и мире в Украине», — отмечается в сообщении.