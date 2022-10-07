Священники Волынской епархии УПЦ передали гуманитарный груз медикам и военным

Главное: Священники Волынской епархии 5-6 октября посетили Изюм и передали гуманитарную помощь военным и медикам.

Детали: Как соообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архимандрита Онуфрия (Куц), священники передали внедорожник воинам в Изюме.

«Пока ехали, в Чугуеве от жен передачи мужчинам — защитникам передали. В Изюме все, что было собрано, передали в Отделение экстренной медицинской помощи. Здесь военным передали внедорожник», — написал отец Онуфрий.

Благословил проведение поездки Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий. Гуманитарный груз был передан при поддержке митрополита Владимирского и Ковельского Владимира и архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила.

БО БФ «Добра справа» из Луцка предоставили системы — капельницы, подгузники, антисептик, хирургические нити, разные лекарства, влажные салфетки, хирургические халаты, пластыри, бинты, перчатки и продукты.

Монахини Духовно-просветительского центра УПЦ села Ратнов передали защитникам пироги.

Ксендз Кшиштоф, РКЦ Киверецкого костела предоставил консервы и продукты для военных.

Два священника Волынской епархии посетили населенные пункты Купянск, Шевченково и еще два села, где раздали продуктовые наборы от ХВЕ поселка Марьяновка.

«Священники УПЦ благотворительной работой привлекают желающих помочь дальним ближним. Консолидирует УПЦ владык, священников и прихожан, и других, у кого добрая воля. Для Евангельских дел милосердия во славу Божию», — благодарит священник.

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