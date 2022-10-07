В Укргидрометцентре дали прогноз, какой будет зима

Главное: Укргидрометцентр прогнозирует «не суровую» зиму. Не исключаются морозные периоды, однако они будут короткими, указал глава учреждения Николай Кульбида.

Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, зима в Украине не будет суровой. Об этом заявил директор учреждения Николай Кульбида на седьмом заседании Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов, сообщила 6 октября пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что вероятность очень холодной зимы в стране «ничтожна».

«Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся», — подчеркнул глава Укргидрометцентра.

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