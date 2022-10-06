В Полтаве УПЦ передали гуманитарную помощь в больницу детям-переселенцам

Главное: В Полтаве священники Украинской Православной Церкви передали в детскую больницу лекарства, игрушки, предметы быта и поддержали маленьких пациентов, многие из которых прибыли из зоны боевых действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, священники 5 октября передали гуманитарную помощь больным детям, которые проходят лечение в различных отделениях Полтавской городской детской клинической больнице.

Пациенты больницы — дети из разных регионов, в том числе из зоны боевых действий. У многих из них тяжелые диагнозы.

Гумпомощь доставили руководитель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Андрей Симон, протоиерей Вячеслав Кондратенко и настоятель храма в честь блаженной Ксении, который находится лечебном учреждении. Они передали для маленьких пациентов лекарства, электронагреватель, электрочайник, одежду, обувь, игрушки и другие вещи, собранные неравнодушными людьми.

Врачи, дети и их семьи выразили искреннюю благодарность клирикам УПЦ.

В тему: На Ровенщине верующие УПЦ собрали 1,5 тонны продуктов для военного госпиталя.