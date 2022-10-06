Бойцы ВСУ стремительно освобождают Херсонщину

Главное: Украинское контрнаступление на южном направлении развивается чрезвычайно динамично. Всего за неделю в Херсонской области освобождено более 400 квадратных километров.

Детали: С начала октября украинские военные освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом на брифинге в четверг, 6 октября, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», — сказала Гуменюк.

По ее словам, на южном направлении в целом ситуация остается сложной и развивается чрезвычайно динамично. Украинские силы обороны продвигаются, на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров.

Враг, в свою очередь, в отместку проводит мощные обстрелы и освобожденных территорий, и тыловых районов (Никопольщина, другая сторона водохранилища). Гуменюк рассказала, что противник постоянно бьет из РСЗО и тяжелой артиллерии. Эти мощные обстрелы наносят повреждения инфраструктуре, есть раненые, и это давит на местное население.

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