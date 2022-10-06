Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ

Главное: ЕС утвердил очередной пакет санкций против России. В пакете предусмотрено и ограничение цен на нефть.

Детали: Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая „потолок цен“ на нефть. Это замечательно, будем браться за газ. Дожимаем Россию», — написал он.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты.

Также введен запрет на импорт из России полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро.

Введен запрет предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ИТ и юридическим консультациям.

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