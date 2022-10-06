Стало известно, кто стал основным поставщиком тяжелого вооружения Украине. И это не США

Главное: По информации западной прессы, Россия стала основным поставщиком оружия Украине. Количество трофейного тяжелого вооружения у ВСУ значительно больше, чем поставили США и другие союзники.

Детали: Украинские военные захватили так много российского оружия и техники, что РФ превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины. Об этом cообщает WSJ.

Отмечается, что захваченная вражеская техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.

WSJ пишет, что быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ.

Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Танки, автомобили и орудия, слишком поврежденные, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились в Украине.

«В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России с Киевщины и остального севера Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, который значительно опережает США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное», — сообщает WSJ.

Сообщается, что Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня. Однако, настоящее количество, вероятно, больше.

Только один батальон Карпатская Сечь захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 Гиацинт после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Заместитель начальника штаба Руслан Андрейко сказал, что «у нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать».

Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском фронте сообщил, что его подразделение теперь использует четыре недавно захваченные российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 Мста, наряду с американскими пушками, и теперь имеет достаточно боеприпасов советского калибра.

По его словам, «у россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки».

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