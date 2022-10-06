Госдолг Украины превысил $98 млрд

Главное: За последний месяц лета государственный долг Украины вырос более чем на 1,2 миллиарда долларов. Теперь он составляет почти $100 миллиардов.

Детали: Госдолг Украины по итогам августа вырос на 1,24 млрд долларов (1,28%) до 98,03 млрд долларов, свидетельствуют данные Минфина.

Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 3 584,76 млрд гривен, или 98,03 млрд долларов, против 3 539,29 млрд гривен, или 96,79 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 3 215,29 млрд гривен (87,92 млрд долларов) против 3 164,84 млрд гривен (86,55 млрд долларов) месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 млрд долларов до 53,44 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 255,75 млрд гривен до 1 261,09 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 34,34 млрд долларов до 34,49 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 369,47 млрд гривен, или 10,10 млрд долларов.

В тему: В конце августа минувшего года госдолг Украины составлял 92,53 миллиарда долларов.