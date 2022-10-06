Разведка рассказала, сколько уже россиян собрали для отправки в Украину

Главное: Разведка сообщает, что РФ собрала для отправки в Украину более ста тысяч солдат. При этом в Москве говорят, что цифра в два раза больше.

Детали: Представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что в ходе частично мобилизации уже собрали двести тысяч солдат. Отмечается, что цифра меньшая.

Как известно, всего собираются мобилизовать триста тысяч бойцов.

Отмечается: «Мы не знаем, для чего они завысили показатели, возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше ста тысяч человек уже».

По его словам, Украина знает точное количество мобилизованных, но разведка пока не будет разглашать.

В тему: Шойгу рассказал, сколько резервистов уже собрали для отправки в Украину.