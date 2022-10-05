В УПЦ издали церковные календари на 2023 год

Главное: В УПЦ издали официальный богослужебный календарь на 2023 год, содержащий сведения о праздниках, памяти святых и справочную информацию, настенные и карманные календари.

Детали: Официальный богослужебный календарь Украинской Православной Церкви (настольный) включает месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновленную справочную и контактную информацию об Украинской Православной Церкви (синодальные отделы, данные о епархиях, кафедральных соборах, монастырях, духовных учебных заведениях, церковных СМИ, фотографии епископата Украинской Православной Церкви), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Особенностью календаря этого года является увеличенный шрифт месяцеслова.

На страницах календаря представлен список мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, отмечаемых в 2023 году.

В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Официальный церковный календарь Украинской Православной Церкви регламентирует случаи совмещения и перенесения церковных праздников в соответствии с решением Календарной комиссии УПЦ, утвержденной Предстоятелем.

Также изданы календари: настенный (плакат) содержит месяцеслов и указания по богослужебным чтениям, а также напутствующее слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия; настенный перекидной, кроме сведений о праздниках, трапезах и памяти святых, содержит фото архипастырского служения Предстоятеля УПЦ с назидательными цитатами. Издан на украинском языке.

Карманный — содержит подробный месяцеслов с указаниями по богослужебным чтениям и трапезам. Изготовлен в малом, удобном для повседневного использования формате. Издан на двух языках.

Приобрести новое издание можно в магазине Киевской Митрополии и онлайн.

По вопросам оптовой продажи для епархий обращаться по телефону: +38 (096) 089 66 49 с 15:00 до 17:00.

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