На Харьковщине УПЦ передала гуманитарную помощь жителям сел

Главное: Жители сел Харьковской области, которые наиболее всего пострадали от военных действий, получат гуманитарную помощь от Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продуктовые наборы и средства гигиены приходам Изюмской епархии, которые находятся на деокупированной территории.

Гуманитарную помощь передадут священники Изюмской епархии.

Как сообщалось ранее, благотворительный фонд «Фавор» закупил и доставил помощь в трапезную Успенского собора в Днепре. В трапезной кормят бездомных, переселенцев и нуждающихся.

В тему: В Черкасской епархии УПЦ назвали «политическим пиаром» решение депутатов горсовета об изъятии Соборного парка.