В Пентагоне дали расклад по деоккупации юга Украины

Главное: В Пентагоне заявили, что украинским войскам необходимо срочно отвоевать юг до зимы. Вскоре местность станет чрезвычайно топкой и это, по словам чиновников и аналитиков, дает преимущество тем, кто защищается.

Детали: Украине придется столкнуться с критической битвой за возвращение территории на юге страны до наступления зимы, если она хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над регионом. Об этом пишет Financial Times со сcылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Так, в Пентагоне заявили, что Киев должен воспользоваться своим импульсом на востоке, чтобы отбросить российские силы, оккупировавшие стратегические регионы на юге, являющиеся воротами к Черному морю.

«Боевой сезон подходит к концу. Украинцы взяли верх и должны продолжать использовать свое преимущество», — сказал демократ из комитета Сената по иностранным делам Крис Мерфи.

В то время как Украина добилась успеха в своем молниеносном контрнаступлении в Харьковской области и неожиданном вытеснении российских сил из Лимана Донецкой области, западные союзники считают освобождение Херсона решающим испытанием.

«Если вы контролируете Херсон, вы точно можете помешать россиянам пойти на Одессу. Я думаю, мы все верим, что россияне действительно этого хотят», — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Также официальные лица заявили, что украинским войскам необходимо срочно отвоевать юг до зимы, поскольку почва в регионе не промерзала в течение последних трех лет, а это означает, что вскоре местность станет чрезвычайно топкой. И это, по словам чиновников и аналитиков, дает преимущество тем, кто защищается.

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