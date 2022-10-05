Официально: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030

Главное: Украина официально присоединилась к заявке на ЧМ-2030 по футболу. Наша страна будет бороться за проведение Мундиаля совместно с Испанией и Португалией.

Детали: Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Наша страна официально присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения Мундиаля. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

«Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку. Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена ​​на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола», — говорится в совместном официальном пресс-релизе.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

«Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны. Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА. Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит эту инициативу. Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат Мира-2030!», — говорится в пресс-релизе.

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