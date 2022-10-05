Нардепу Кузьмину вручили подозрение в госизмене

Главное: Народному депутату Украины Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене. Накануне и после начала полномасштабного вторжения России Ренат Кузьмин размещал в СМИ пропагандистские антиукраинские материалы.

Детали: Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские антиукраинские материалы.

«Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства», — говорится в сообщении ГБР.

Действия подозреваемого квалифицированы как госизмена, за что предусмотрено лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

«В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания. Досудебное расследование продолжается», — сообщают в ГБР.

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