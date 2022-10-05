В Украине планируют создать военное кладбище

Главное: Кабмин принял решение о создании в Украине отдельного военного кладбища. Число жертв российской агрессии против Украины заставило власти страны искать возможность выделения отдельного земельного участка под военные захоронения.

Детали: Кабинет министров Украины принял решение о создании отдельного военного кладбища в Украине. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Дано разрешение Министерству по делам ветеранов образовать в сфере его управления государственное учреждение „Национальное военное мемориальное кладбище“», — сообщил он.

Говоря о сроках организации такого кладбища, Мельничук отметил, что создать его Минветеранов обязали в течении двух месяцев.

«В двухмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения деятельности указанного государственного учреждения», — сказал Мельничук.

Где будет размещено такое кладбище и сколько земли планируют отвести на него не сообщается.

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