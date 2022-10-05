ВСУ приступили к деоккупации Луганской области, — Гайдай

Главное: ВСУ начали освобождать территорию Луганской области. Украинские бойцы уже деоккупировали от российских захватчиков несколько населенных пунктов, отметил Сергей Гайдай.

Детали: ВСУ приступили к освобождению от российских захватчиков Луганской области. В настоящее время деоккупированы несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в среду, 5 октября.

Глава региона не стал озвучивать о каких именно населенных пунктах идет речь. Оккупанты понимают, что «их разбивают», поэтому они стараются минировать все дороги, здания.

«Не бегите впереди поезда, не пытайтесь уже собирать вещи и возвращаться назад. Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Надо, чтобы все-таки линию фронта где-то дальше подвинули ВСУ и только потом уже можно будет заходить в определенные населенные пункты», — отметил он.

По его словам, в Кременной оккупанты разбрасывают мины-лепестки, которые рассчитаны на то, чтобы калечить людей, отрывать конечности.

Гайдай также рассказал о доставке гуманитарной помощи Горской городской военной гражданской администрацией совместно с благотворительным фондом Ангелы спасения в Белогоровку.

«Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушенный до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей, наконец, свободно выходят на улицу и радуются увидеть своих», — резюмировал руководитель ОВА.

В тему: ВСУ уверенно продвигаются к Черному морю.