Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 61 тысячу солдат

Главное: Россия потеряла в войне 61 тысячу солдат. Уничтожено 2 435 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на среду, 5 октября.

Сообщается, что погибли уже 61 тысяча солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 435 танков, 5 038 боевых бронированных машин, 1 414 артиллерийских систем, 341 РСЗО, 177 средств ПВО, 266 самолетов, 232 вертолета, 1 032 беспилотника оперативно-тактического уровня, 246 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров,3 841 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 132 единицы специальной техники.

В тему: В Германии отказались воевать в Украине.