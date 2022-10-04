Нобелевскую премию по физике-2022 вручили за телепортацию и прототип квантового компьютера

Главное: Нобелевскую премию по физике в 2022 году вручили Алену Аспекту из Франции, Джону Клаузеру из США и Антону Цайлингеру из Австрии. Группа ученых впервые смогла продемонстрировать такое явление, как квантовая телепортация.

Детали: Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили три ученых за изучение «запутанных квантовых состояний». Они проводили эксперименты с запутанными фотонами, установили принцип нарушения неравенств Белла, а также развивали квантовую информатику.

Награду вручили Алену Аспекту из Франции, Джону Клаузеру из США и Антону Цайлингеру из Австрии. Все они проводили эксперименты с «запутанными квантовыми состояниями», а их результаты открывают путь новым квантовым технологиям.

Запутанные квантовые состояния — это явление, когда два объекта ведут себя как одно целое, даже если они расположены в разных местах в пространстве (даже если между ними сотни и тысячи километров). Изучение этой взаимосвязи является ключевым фактором в развитии квантовой механики.

В 1960-х годах ученый Джон Белл разработал математическое неравенство, определяющее, что при наличии скрытых переменных корреляция между результатами в разных измерениях никогда не превысит определенного значения. Однако квантовая механика предполагает, что это неравенство можно нарушить путем определенных экспериментов. Первый такой практический эксперимент провел Джон Клаузер, фактически и нарушивший это неравенство Белла. Однако после него остались некоторые лазейки, которые закрыл своими экспериментами уже Ален Аспект.

Пользуясь результатами Клаузера и Аспекта, австриец Цайлингер начал изучать запутанные квантовые состояния, и под его руководством группа ученых впервые смогла продемонстрировать такое явление, как квантовая телепортация. Они смогли переместить квантовое состояние с одного объекта на другой на расстоянии.

На практике открытия новоиспеченных лауреатов подарили миру прототип квантового компьютера, считающего в сотни раз быстрее самых мощных цифровых чипов, и позволяющего шифровать информацию так, что у привычных нам вычислительных устройств на подбор ключа уйдут тысячелетия.