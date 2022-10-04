Глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку, уже известны фамилии претендентов на его место

Главное: Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку. Его должность могут занять Андрей Пышный или Оксана Маркарова.

Детали: Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку «в силу причин, связанных со здоровьем». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Андрей Пышный и Оксана Маркарова, как сообщают источники, являются главными кандидатами на должность нового председателя НБУ.

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