На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ

Главное: В Черниговской области 3 октября активисты ПЦУ срезали замки с Успенского храма Украинской Православной Церкви в селе Линовица.

Детали: Об этом рассказал активист ПЦУ из Линовицы Андрей Павлушенко на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

С июля 2022 года активисты ПЦУ несколько раз пытались забрать церковь у верующих УПЦ, однако попытки проваливались, поскольку у общины и настоятеля были документы о регистрации.

С утра община УПЦ пришла к храму, который был закрыт на замок, и пыталась отстоять святыню. Представители ПЦУ принесли с собой болгарку и были готовы силой захватить церковь, однако вызванные на место события полицейские не позволили этого сделать. «У нас есть болгарка, срежем замок!», — кричали из толпы.

Представители ПЦУ принесли документы о незаконной «перерегистрации» общины, после этого замок был спилен и они смогли войти в храм.

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