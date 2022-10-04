В Украине немного потеплеет и перестанет дождить

Главное: Завтра дожди ожидаются лишь в четырех украинских областях. Температура воздуха в среднем составит 15-16 градусов выше нуля.

Детали: Во вторник, 5 октября, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Дневная температура воздуха на севере, западе, востоке и в центре составит +14...+16 градусов. Ночью температура опустится до 6-7 градусов с отметкой «плюс».

На юге Украины будет немного теплее, днем температура воздуха прогреется до 17-18 градусов. Ночью столбик термометра покажет +8...+9 градусов.

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