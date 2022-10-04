На российском блокпосту в Васильевке умер пожилой мужчина

Главное: Накануне в Васильевке на российском блокпосту умер пожилой мужчина. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас там настоящая катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть оккупированную территорию.

Детали: Пожилой мужчина умер в очереди на российском блокпосту в Васильевке Запорожской области 3 октября, сообщил во время телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Мы уже четвертый день говорим, что в Васильевке настоящая катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть ВОТ. На вчера на утро было 4 000 жителей, сегодня составляет более 4 500. К сожалению, вчера пожилой мужчина умер в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию, подконтрольную Украине», — сказал Федоров.

Также глава Мелитополя рассказал об огромных очередях и на выезд через Крым, хотя все равно этот путь пока самый безопасный.

По словам Федорова, на временно захваченных территориях усилилось давление на людей.

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