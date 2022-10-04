В СНБО прокомментировали информацию о возможном ядерном ударе

Главное: В СНБО заявили, что Россия усиливает ядерный шантаж. Демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины — очередная стадия информационного терроризма, считают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Детали: В Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны заявили, что Россия будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны. Об этом говорится в сообщении ЦПД СНБО во вторник, 4 октября.

«В последние дни иностранные медиа распространяют информацию из тайных источников, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие», — отметили в ЦПД, напомнив, что еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства.

«Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины — очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ», — сообщили в Центре противодействия дезинформации. Там также добавили, что его целью является склонение Украины к переговорам на условиях Кремля.

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