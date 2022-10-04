Мобилизованных россиян бросают на юг Украины, — Гуменюк

Главное: Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что мобилизованные россияне уже появились на юге Украины. По ее словам, российские резервисты неподготовлены к боевым действиям, но могут готовиться непосредственно на позициях.

Детали: ВСУ следят за тем, как РФ перебрасывает в Украину новые силы. Так, мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

«Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но, по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя», — отметила она.

По словам Гменюк, ВСУ отслеживают новых мобилизованных благодаря партизанам.

«Мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как „не марая“ руки кровью, они могли бы сложить оружие и перейти в „обменный фонд“», — подчеркнула руководитель пресс-центра ОК Юг.

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