Шойгу рассказал, сколько резервистов уже собрали для отправки на верную смерть в Украину

Главное: Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверяет, что уже призвано две третьих анонсированного количества резервистов. По его словам, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Детали: Свыше 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пропагандистское российское издание «РИА Новости».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», — заверил российский чиновник.

Он также добавил, что «обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах».

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