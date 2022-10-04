Россияне массово сдаются в плен, — утверждает ГУР

Главное: Россияне продолжают массово сдаваться в плен. За последние несколько недель поступило более 2000 обращений российских военных, желающих сдаться в плен.

Детали: Российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, только за последние несколько недель на горячие линии поступило более 2000 обращений оккупантов.

Как отметил Юсов, повестки в России получили 100 тысяч мобилизованных. Их отправляют на самые опасные участки фронта в Украине.

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