Криштиану Роналду хочет как можно скорее уйти из команды

Главное: Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже этой зимой. Журналисты узнали о желании звездного португальца сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Детали: Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно. И если ранее уйти из клуба хотел лишь футболист, а руководство было против, то теперь желание сторон совпадают.

Как сообщает издание The Telegraph, устал находиться на скамейке запасных «манкунианцев» и хочет уйти. Не будет препятствовать этому и главный тренер Эрик Тен Хаг. Поэтому если по форварду будет достойное предложение, руководство «красных дьяволов» отпустит португальца.

37-летний Роналду пытался покинуть МЮ еще летом, однако тогда предложений так и не поступило. В нынешнем сезоне португалец сыграл за Манчестер Юнайтед лишь в одном матче с первых минут.

В тему: Легендарный бразильский защитник Дани Алвес, играющий сейчас за мексиканский «Пумас», являющийся с 46 клубными наградами самым титулованным футболистом мира, странно высказался о португальце Криштиану Роналду.