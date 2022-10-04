Россия окончательно аннексировала четыре области Украины

Главное: Совет Федерации России ратифицировал аннексию украинских территорий. Процедура завершена.

Детали: Совет Федерации России завершил аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Были ратифицированы непризнанные нашей страной договоры с территориями.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и «руководители» регионов подписали эти соглашения 30 сентября в Кремле, после чего, 2 октября, Конституционный суд страны признал их соответствующими Основному закону, а 3 октября документы ратифицировали депутаты Государственной Думы.

Информируется, что, согласно этим бумагам, границы областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России; до 1 января 2026-го года во всех регионах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы; в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти; российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России; нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России; официальные документы Донецкой и Луганской областей действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов; «правительства» «ДНР» и «ЛНР» продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав, а «правительства» Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.

Подчеркивается, что граждане Украины, других стран и лица без гражданства, проживающие в новых субъектах, признаются гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться лицом без гражданства.

Уверяется, что Россия гарантирует всем народам, проживающим в новых регионах право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.

В тему: Россия обещает не запрещать украинский язык на аннексированных территориях.