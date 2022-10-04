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Новости > Стало известно, что происходило с бюджетом Украины в сентябре

Стало известно, что происходило с бюджетом Украины в сентябре

Александр Панько
04.10.22 10:11
89
Стало известно, что происходило с бюджетом Украины в сентябре

Главное: В сентябре в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 156,1 миллиарда гривен. Это меньше, чем в августе.

Детали: Министерство финансов рассказало, что происходило с государственным бюджетом Украины в сентябре. Появились официальные данные.

Сообщается, что в общий фонд поступило 156,1 миллиарда гривен. Это меньше, чем в августе, когда цифра была 204,6 миллиарда гривен.

Кроме этого в прошлом месяце поступило 72,5 миллиарда гривен международной помощи. В августе было 109,7 миллиарда гривен.

Отмечается, что за январь-сентябрь кассовые расходы государственного бюджета составляли 1 триллион 745,5 миллиарда гривен, в том числе общего фонда 1триллион 593,8 миллиарда гривен.

Стало известно, что в сентябре кассовые расходы проведены в объеме 295,2 миллиардов гривен, в том числе общего фонда в сумме 233,1 миллиардов гривен.

С начала года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 493,4 миллиарда гривен, в том числе общий фонд в сумме 495,3 миллиарда гривен.

В сентябре фактический дефицит государственного бюджета составил 74,9 миллиарда гривен, в том числе общего фонда 76,6 миллиарда гривен.

Резюмируется, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 749 миллиардов гривен, а платежи по погашению государственного долга с начала года составили 304,6 миллиарда гривен, платежи по обслуживанию были 106,1 миллиарда гривен.

В тему: В НБУ рассказали, будет ли доллар по 50 гривен.

Тэги: экономика, Государственный бюджет Украины, финансы, новости Украины

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